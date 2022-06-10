بصفتها عضواً في لجنة تحكيم مهرجان «كان» هذا العام، كان جدول الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، مليئاً بالعروض والمناقشات الجماعية والحفلات. وحصلت بادوكون، على إعجاب الجماهير عند وقوفها على السجادة الحمراء، ‏فهي لم تخب الظن ‏بالرغم من تعرضها للضغوط، إضافة لتقديم مظهر ساحر هذا الأسبوع، وذلك بمساعدة مصممة الأزياء شالينا ناثاني. فقد أطلت في اليوم الأول مرتدية ساريا أبيض مميزا من تصميم abu jani sandeep khosla، ‏واختارت في اليوم الثاني فستانا مميزا مزينا بالخيوط الذهبية من تصميم دار الأزياء العالمية Louis Vuitton، ‏كما ارتدت قميصا حريريا وبنطلونا ‏واسعا مميزين من تصميم sabyasachi.