أعلنت العلامة التجارية الشهيرة «تومي هيلفيغر»، تعاونها مع المغنّي وكاتب الأغاني الكندي شون مينديز بصفته الوجه الإعلاني للحملة العالميّة لصيف 2022، التي تحمل عنوان «Classics Reborn»، وتشمل مجموعة مصنوعة بالكامل من مواد أكثر استدامة. علاوة على ذلك، وطوال جولته العالميّة المقبلة، Wonder: The World Tour، سيرتدي شون مينديز قطعاً من تومي هيلفيغر مُصمّمة خصيصاً له من مواد أكثر استدامة. ومن المرتقب أن تُطرَح في ربيع 2023، على أن تُعيد إحياء الطابع العصيّ على الزمن بطريقة أكثر استدامة من خلال مواد جديدة مُبتكرة ومعاد تدويرها.