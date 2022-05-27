لم يستهوها عالم المكياج صدفة.. شغفها بالرسم وثق علاقتها بدمج واختيارات الألوان. أشواق محمد، إحدى اللواتي ولجن عالم المكياج وتزيين العرائس وتشرح لـ«عكاظ»، أن موضة ألوان المكياج في الصيف تتسم بالجرأة والتحدي، «بدأ شغفي بالمكياج منذ المرحلة الجامعية عبر متابعة مقاطع تعلم المكياج عبر اليوتيوب، وأول تجربة لتزيين عروس في ليلة زفافها كانت أختي ومن هنا بدأت الانطلاقة الفعلية التي أكسبتني الثقة».وتضيف أشواق، أن منصات التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من مهمة التعريف بهوايتي في عالم المكياج إضافة إلى الدورات التدريبية التي مكنتني من الاطلاع على أحدث صرخات الموضة في فنون المكياج. وعن اختيار المكياج الملائم لوجه كل سيدة تقول أشواق: أحرص في البداية على معرفة ذوق السيدة، والألوان التي تميل لاستخدامها، كما أسأل عن لون فستان السهرة لأتمكن من تكوين صورة عن تنسيق ألوان المكياج كأحمر الشفاه وظلال العين.وأشارت أشواق إلى أنه في حال طلبت إحدى العميلات مكياجا غير ملائم لملامحها فهي تميل لإبداء رأيها للعميلة التي تثق في قدرة خبيرة المكياج على اختيار ما يناسب كل سيدة «أنا أختار لهم المكياج الملائم».وأكدت أشواق، أن ‏أحد أكبر المشكلات ‏التي تواجهها لدى عمل المكياج هي البشرة المتعبة الجافة؛ فنظافة البشرة وترطيبها بشكل مستمر قبل المكياج بوقت كاف مهم لثبات المكياج «أنصح الفتيات بالاهتمام بترطيب البشرة باستمرار لأن جمال المكياج من صحة البشرة».وعن المكياج الدارج، أكدت أشواق أنها تركز على خطوط رسمات العين والكحل والألوان الصيفية الجريئة.