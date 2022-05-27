‏صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، ‏الحضور خلال عرض البساط الأحمر للميت غالا ‏هذا العام عندما أطلت ‏بفستان مارلين مونرو الشهير ‏الذي ارتدته النجمة الراحلة خلال غناء happy birthday ‏للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي.‏ والفستان من تنفيذ ‏مصمم الأزياء الهوليوودي الفرنسي جان لويس ‏استنادا على تصميم رسمه بوب ماكي. ويعد فستان أغنية الميلاد أول فستان شفاف لامع في تاريخ هوليوود.‏وأشارت كيم، إلى أن الفكرة كانت طور التنفيذ منذ سبتمبر الماضي وتواصل فريقها مع متحف Ripley’s، ‏الذي وافق على الفكرة في حال كان الفستان مناسب القياسات، وخسرت كيم كرداشيان 15 باوندا لارتدائه.