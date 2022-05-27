صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان، الحضور خلال عرض البساط الأحمر للميت غالا هذا العام عندما أطلت بفستان مارلين مونرو الشهير الذي ارتدته النجمة الراحلة خلال غناء happy birthday للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي. والفستان من تنفيذ مصمم الأزياء الهوليوودي الفرنسي جان لويس استنادا على تصميم رسمه بوب ماكي. ويعد فستان أغنية الميلاد أول فستان شفاف لامع في تاريخ هوليوود.
وأشارت كيم، إلى أن الفكرة كانت طور التنفيذ منذ سبتمبر الماضي وتواصل فريقها مع متحف Ripley’s، الذي وافق على الفكرة في حال كان الفستان مناسب القياسات، وخسرت كيم كرداشيان 15 باوندا لارتدائه.
وأشارت كيم، إلى أن الفكرة كانت طور التنفيذ منذ سبتمبر الماضي وتواصل فريقها مع متحف Ripley’s، الذي وافق على الفكرة في حال كان الفستان مناسب القياسات، وخسرت كيم كرداشيان 15 باوندا لارتدائه.