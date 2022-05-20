«عزيزة علي»، فتاة هاوية لدمج الألوان ورسم الأزياء منذ أن تفتحت عيناها على الدنيا لتصبح لاحقا مصممة أزياء سعودية ناجحة ومبدعة، أطلقت عددا من «الكوليكشنات» الخاصة بها التي لاقت نجاحا واسعا. عن بداياتها وتحدياتها تقول: بطبيعة عمل أي مشروع مبتدئ هناك مواجهة لبعض الصعاب والعقبات، ومع الإصرار والاستمرار تصبح صعوبته شغفا وممتعة، خصوصا عند تلقي الثناء والمديح والإعجاب من المجتمع.وترى مصممة الأزياء أن المرأة السعودية تتميز بالأناقة والرقي، وتضع لمساتها على إطلالتها لتتميز بطابع سعودي بسيط وفخم.وعن موضة هذا الموسم، تشير عزيزة، إلى أن «الترتر والريش»، والألوان المفعمة بالحيوية هي السائدة، بشرط أن تكون متناسقة، والأنسب ضرورة مواكبة الموضة العالمية، وهو ما تفعله في تصاميمها الخاصة. وتفخر عزيزة علي بالمصممات السعوديات وما أنتجن من إبداعات ولمسات راقية من صنع أيديهن، وتتمنى حصولهن على الدعم المستمر بأبسط الطرق، وكذلك لأي مشروع لامرأة سعودية، فهي كنز ثمين وتقدم دائماً الأثمن من يديها.