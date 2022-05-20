أطلت الممثلة ابنة الملياردير نيكولا بيلتز في يوم زفافها من بروكلين بيكهام الابن الأكبر للاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، بفستان مصمم خصيصا لها من دار الأزياء العالمية فالنتينو. وتم تصميم فستان الزفاف المميز بقصة صدر مربعة وذيل طويل متدل.
وأشارت منسقة الأزياء الخاصة بالعروس، إلى أن تصميم الفستان استغرق عاما كاملا من العصف الذهني، إضافة للرحلات المتكررة إلى مقر العلامة التجارية في روما.
وأشارت منسقة الأزياء الخاصة بالعروس، إلى أن تصميم الفستان استغرق عاما كاملا من العصف الذهني، إضافة للرحلات المتكررة إلى مقر العلامة التجارية في روما.