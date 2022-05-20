أطلت الممثلة ابنة الملياردير نيكولا بيلتز في يوم زفافها من بروكلين بيكهام ‏الابن الأكبر للاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، بفستان مصمم خصيصا لها من دار الأزياء العالمية فالنتينو. ‏وتم تصميم فستان الزفاف المميز بقصة صدر مربعة ‏وذيل طويل متدل.وأشارت منسقة الأزياء الخاصة بالعروس، إلى أن تصميم الفستان استغرق عاما كاملا من العصف الذهني، إضافة للرحلات المتكررة إلى مقر العلامة التجارية في روما.