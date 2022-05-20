رغم ضرورة ارتداء المجوهرات في إطلالة ليلة العمر، إلا أن الخبراء ينصحون بتقليلها قدر المستطاع، ويكفي فقط أقراط ألماسية أو عقد ألماسي رفيع.
ويتم اختيار حجم أحجار الألماس في الأقراط وفقا لحجم الأذن، كما يعتمد ذلك على ما إذا كان الشعر منسدلا أو مرفوعا. أما بالنسبة لقصات العقد، فهي تعتمد على مدى طول العنق وقصة الصدر الخاصة بالفستان.
ويتم اختيار حجم أحجار الألماس في الأقراط وفقا لحجم الأذن، كما يعتمد ذلك على ما إذا كان الشعر منسدلا أو مرفوعا. أما بالنسبة لقصات العقد، فهي تعتمد على مدى طول العنق وقصة الصدر الخاصة بالفستان.