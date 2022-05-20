رغم ضرورة ارتداء المجوهرات في إطلالة ليلة العمر، إلا أن الخبراء ينصحون بتقليلها قدر المستطاع، ويكفي فقط أقراط ألماسية أو عقد ألماسي رفيع.‏ويتم اختيار حجم أحجار الألماس في الأقراط وفقا لحجم الأذن، كما يعتمد ذلك على ما إذا كان الشعر منسدلا أو مرفوعا. ‏أما بالنسبة لقصات العقد، فهي تعتمد على مدى طول العنق وقصة الصدر الخاصة بالفستان.