اختارت النجمة «كوليان نيكولسون» فستانا أسود مزينا بالزهور الوردية من تصميم giambattista valli
أطلت النجمة «تريس روز» بفستان أحمر لامع يبرز كتفاً واحده من تصميم دار الأزياء العالمية valentino
وقع اختيار النجمة «جيلين اندرسون» على فستان عاجي اللون مكون من قطعتين مزينه بإكسسوارات منسدلة من تصميم chloe
أطلت النجمة «تريس روز» بفستان أحمر لامع يبرز كتفاً واحده من تصميم دار الأزياء العالمية valentino
وقع اختيار النجمة «جيلين اندرسون» على فستان عاجي اللون مكون من قطعتين مزينه بإكسسوارات منسدلة من تصميم chloe