اختارت النجمة «كوليان نيكولسون» فستانا أسود مزينا بالزهور الوردية من تصميم giambattista valliأطلت النجمة «تريس روز» بفستان أحمر لامع يبرز كتفاً واحده من تصميم دار الأزياء العالمية valentinoوقع اختيار النجمة «جيلين اندرسون» على فستان عاجي اللون مكون من قطعتين مزينه بإكسسوارات منسدلة من تصميم chloe