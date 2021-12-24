احتفل مصمم الاحذية العالمي مانولو بلانيك بمرور ٥٠ عاماً من مسيرته المهنية عبر اطلاق «كوليكشن» كامل باللون الذهبي المستوحى من سوار ذهبي كانت تملكه والدته قديماً، وقضى بلانيك ١٨ شهراً في تصميم هذه المجموعة التي تميزت بإضافة الذهب الحقيقي عيار ١٨ قيراطا واللؤلؤ والريش.وقد انتعل عدد كبير من المشاهير احذية مانولو بلانيك التي تعد رمزاً للأناقة والرقي، مثل المودل العالمية ناعومي كامبل، إضافة لفيكتوريا بيكهام مصممة الازياء وزوجة اللاعب الشهير ديفيد بيكهام وغيرهما من المشاهير.