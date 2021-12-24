فكرة ارتداء مشد او كورسيه قد تبدو وكأنه عفا عليها الزمن لبضعة قرون، إلا أن الكورسيهات شائعة في الواقع عندما يتعلق الأمر بفساتين الزفاف، خصوصا الفساتين الفخمة أو التصاميم المزينة بالخرز الثقيل.وكانت الكورسيهات موظفة بشكل أساسي لتوفير دعم للصدر، إضافة إلى حزام الخصر، وغالبا ما يتم إخفاؤها تحت طبقات من القماش. ولكن في أحدث المجموعات، سيتم صنع الكورسيهات الخاصة بفساتين الزفاف بشكل بارز. ويعطي الكورسيه إيحاء بوجود تقاسيم أنثوية واضحة لدى المرأة، إذ يعمل على تصغير الخصر وإبراز الصدر بشكل غير مبالغ فيه.