أطلقت الماركة العالمية «فيندي» مجموعة جديدة من منتجاتها بالتعاون مع الماركة الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان (skims) وبدأت اسعار القطع في الكوليكشن من ٢٨ دولاراً إلى ٤٢٠٠ دولار، وأشار المستهلكون إلى أن أسعار «الكوليكشن» مشابهة لأسعار منتجات فيندي، بينما منتجات (skims) تعتبر في متناول الجميع.وأشار المدير الإبداعي كيم جونز إلى أنه ‏تأكد من رغبته في التعاون مع الماركة الخاصة بكيم كرداشيان عندما انشغلت جميع الموظفات في فيندي خلال الاجتماع بالنظر إلى هواتفهن في انتظار صدور مجموعة (skims).