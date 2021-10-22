تميزت عرائس هذا العام بإضافة راقية لإطلالاتهن في ليلة العمر، وتوجهت العديد منهن لاختيار اللؤلؤ كإكسسوار للشعر سواء على شكل طوق أو تاج.ويمكن وضع طوق اللؤلؤ مع الشعر المفرود أو المتموج أو حتى ذيل الحصان، كما أنه يناسب الشعر الطويل والمتوسط والقصير، ويمكنك اعتماده مع رفع الشعر من الخلف بالكامل، أو إنزال بعض الخصل الأمامية على الوجه وترك الشعر مفروداً من الخلف.