أطلت النجمة «روبين ثيد» بفستان من التل اللامع باللون التيفاني من تصميم مصمم الأزياء العالمي jason wu
اختارت النجمة «بيني فيلدستين» فستان ميتاليك باللون المرجاني من تصميم المصمم العالمي brandon maxwell
وقع اختيار النجمة «يارا شهيدي» على فستان أخضر مستوحى من الخمسينيات من تصميم دار الأزياء العالمية dior
اختارت النجمة «بيني فيلدستين» فستان ميتاليك باللون المرجاني من تصميم المصمم العالمي brandon maxwell
وقع اختيار النجمة «يارا شهيدي» على فستان أخضر مستوحى من الخمسينيات من تصميم دار الأزياء العالمية dior