أطلت النجمة «روبين ثيد» بفستان من التل اللامع باللون التيفاني من تصميم مصمم الأزياء العالمي jason wuاختارت النجمة «بيني فيلدستين» فستان ميتاليك باللون المرجاني من تصميم المصمم العالمي brandon maxwellوقع اختيار النجمة «يارا شهيدي» على فستان أخضر مستوحى من الخمسينيات من تصميم دار الأزياء العالمية dior