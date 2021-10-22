انطلق قبل أيام مهرجان الجونة 2021، واستطاع العديد من النجمات خطف الأنظار على البساط الأحمر، بينما تلقت أخريات انتقادات لاذعة من الجماهير ونقاد الموضة.وحصدت النجمة «درة» إعجاب الكثيرين عن إطلالتها بفستان راقٍ مستوحى من أميرات ديزني من تصميم MAISON YEYA، ويظهر الفستان بشكل كورسيه مطرز بورود مصنوعة يدوياً، وتنورة منفوشة بطول متوسط مناسب لقامة النجمة درة ومجوهرات من تصميم YESSAYAN JEWELLERY..في المقابل انتقد الجمهور إطلالة النجمة داليا البحيري بالبدلة السوداء التي لم تناسبها إطلاقاً لا من حيث اللون ولا التفصيل.