شقت خبيرة التجميل السعودية بيان يحيى طريقها بمثابرة مرتكزة على قدراتها ورحلتها العلمية الجامعية في النظم والمعلومات لتنتقل إلى عالم المكياج وفنون التجميل، وتقول لـ«عكاظ» ‏منذ خمس سنوات بدأت العمل في التجميل بسبب شغفي بهذا الفن المختلف، في بدايات شغفي بالتجميل سافرت إلى البحرين لحضور دورة مكثفة مع خبير التجميل اللبناني سامر خزامى ووجدت التشجيع والمؤازرة من زوجي وكل عائلتي، وكانت السنتان الأولى والثانية صعبتين، ولم يكن هناك تشجيع وتحفيز وتفاعل على وسائل التواصل مثلما هو الحال الآن، ومع كل هذه المصاعب نجحت في وضع بصمة إبداعية في المجال مستعينة بهويتي وشخصيتي.وعن الدورات ترى بيان أنها مهمة للغاية في هذا المجال إذ تساعد على تطوير العمل وإيجاد تكنيك خاص لكل «ميكب آرتست»، كما أن «الممارسة العملية ساعدتني كثيرا وكنت أتدرب على نفسي وعلى أخواتي وصديقاتي».وعن مكياج هذا العام تقول: «اختلف بشكل ‏كبير عن الأعوام السابقة فأصبح ناعما يعمل على إبراز الملامح بألوان طبيعية والأكثر طلباً الوردي البارد».وفي ما يخص مكياج السهرة ترى خبيرة التجميل بيان يحيى أن لون الفستان مهم حتى نتمكن من إيجاد الألوان المناسبة للبشرة و«التون المناسب» فمكياج السهرة يعتمد بشكل كبير على الإضاءة تحت العين والكونتور، إضافة إلى اعتماد كريم أساس ثابت ذي تغطية عالية، أما بالنسبة للمكياج اليومي فيعتمد على منتجات بسيطة مثل التنت للخدود والشفاه وماسكرا خفيفة أو رموش طرفية.