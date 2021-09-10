ابتكر مصمما المجوهرات Xiaoyu Zhang وMin Li-the بالتعاون مع المودل اليابانية Xiao Yang خطا مميزا من الاطراف الصناعية المواكبة للموضة، ويعود السبب في الابتكار لمعاناة المودل اليابانية التي ارتدت الطرف الصناعي لنحو 20 عاماً ما تسبب لها في انعدام ثقة بنفسها إذ كان يصعب عليها ارتداء الأزياء والتعبير عن نفسها عن طريق الموضة لوجود الطرف الصناعي بشكله البائس.ويرى المصممان أن من الطبيعي تزيين أي جزء من أجسامنا وهو نفس فكرة تزيين الأطراف الصناعية، «سيكون هناك بالتأكيد المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون تجربته».