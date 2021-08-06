نشرت النجمة العالمية مايلي سايروس صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إحدى رحلاتها الجوية في طائرتها الخاصة، وجذبت تلك الصور محبي الموضة والأزياء في العالم لارتداء النجمة بدلة رجالية من مجموعة ربيع ٢٠٢٢ للمصمم الجنوب أفريقي thebe magugu الحاصل على جائزة LVMH للمصممين اليافعين، الذي أطلق مجموعته الأولى الخاصة بالرجال الشهر الماضي.وطبقا لمتابعي وهواة الموضة، فإنه من المنطقي أن يجذب عمل المصمم الأفريقي انتباه سايروس لأنها فنانة لطالما كانت تقدر التميز. ونسقت البدلة مع ربطة عنق خضراء تُلبس كوشاح، ونظارات إيزابيل مارانت وأحذية رعاة البقر البيضاء.