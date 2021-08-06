أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد مجموعة فساتين الأعراس لربيع ٢٠٢٢ التي تميزت بالكلاسيكية والأنوثة، وتعيد المتابعين وهواة الموضة لحقبة الريترو للعروس التي تسعى لأن تكون آسرة ومحبوبة في يومها السحري.ويسود اللون الأبيض الساحر في المجموعة، بالإضافة للكريستال مع الأقمشة الفاخرة والرقيقة، واعتمد زهير مراد في الفساتين بتصميم التول الطبقي، المستوحى من حقبة الستينيات، لإطلالة مُفعمة بالحيوية.