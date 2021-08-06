أسيل ماجد فتاة شغوفة بالأزياء والموضة، حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال، لكن شغفها دفعها للخوض في مجال عرض الأزياء، إذ رافقها هذا الشغف منذ الطفولة. تقول لـ«عكاظ»: بدأت بمنصات التواصل الاجتماعي بنشر صوري، وشعرت بقبول الناس لي، وحفزتني التعليقات الإيجابية، وعملت جلسات تصوير احترافية ‏لخبيرات التجميل ومصممات الأزياء، ‏فكانت نقطة البداية‏، فأنا أملك أغلب المعايير التي تؤهلني لأصبح عارضة أزياء سواء في جلسات التصوير أو ممرات عروض الأزياء، «المعايير في هذا المجال كثيرة ومتعددة، أهمها اللياقة المناسبة لعرض الأزياء بطريقة احترافية، إضافة إلى امتلاك ملامح جميلة ومريحة في نفس الوقت والأهم من ذلك الثقة في النفس والجرأة».وعن ستايلها تقول أسيل إنها تفضل الكلاسيكي في غالب الأحوال كونه يعكس الشخصية بشكل كبير، كما تميل للاستايل «الكاجوال» المريح. ‏وأكدت أنها متابعة جيدة لأخبار الموضة ‏وأحدث خطوط الأزياء وإصدارات الماركات العالمية، وأضافت: «أحافظ ‏ على رشاقتي ونضارة بشرتي، وأعزز ذلك بشرب كميات وفيرة من الماء والحرص على الغذاء الصحي وأداء الرياضة بصورة منتظمة».