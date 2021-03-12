دفع شغف هدى فهد للغوص في عالم المكياج والجمال، بعد أن أتمت دراسة ‏البكالوريوس والماجستير في الإدارة، حيث حصلت على دراسة مكثفة في فنون المكياج في معهد مختص، لتصبح بعد ذلك خبيرة تجميل سعودية مميزة في عالم الجمال.تحدثت هدى عن أبرز إطلالات المكياج المطلوبة لدى عرائس هذا الموسم قائلة: تصدر المكياج الناعم رغبات العرائس، كما يكثر الطلب على «الأيلاينر» المدموج والألوان الترابية. وأضافت: «من الضروري على العروس ‏تهيئة بشرتها قبل مكياج ليلة العمر، ‏حيث يجب عليها تقشير وتنظيف البشرة بشكل جيد، ‏عبر تقشير وتنظيف البشرة، ‏وإزالة الشعر الوبري من الوجه، ‏كما يجب عليها استخدام ‏التونر ‏والمرطب، ‏حتى تصبح البشرة نظرة ورطبة ومستعدة لاستقبال منتجات المكياج عليها».وكشفت خبيرة التجميل السعودية عن أحد أكبر المصاعب التي تواجهها في عملها اليومي، وهي توتر العميلة خاصة إذا كانت عروسا، ‏مما يمكن أن يتسبب في ظهور بعض الهالات أو الحبوب غير المرغوب فيها، ‏وتعمل خبيرة التجميل على تهدئة العروس ومحاولة الحصول على الدعم من أهلها للمساعدة في تخفيف توترها.