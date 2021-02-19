أطلقت النجمة دوا ليبا أغنية جديدة بعنوان (we’re good) لتخطف أنظار العالم وتعيدهم لفيلم التايتنيك الشهير عبر فيديو كليب كلاسيكي يظهر ليبا مغنية ملهى على متن سفينة الرحلات الكلاسيكية مع جميع الموضات المستوحاة من ذلك الفيلم، ابتداءً من ثوب برادا الفخم المزين بالكريستال من جميع الأشكال والأحجام، كما تبعث روح العشرينيات من القرن الماضي بزوج من القفازات الحريرية البيضاء ومجوهرات قديمة كبيرة الحجم، بعد ذلك انتقلت إلى ثوب أخضر منخفض الخصر مع تنورة منتفخة من برادا وأقراط وأساور من الزمرد، أخيرا ترتدي ليبا ثوبا عتيقا من «ميو ميو» مغطى بالترتر مقترنا بقفازات حريرية خضراء ومرقعة للتمتع بلحظة نهائية مبهجة.