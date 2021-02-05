أطلقت علامة بوما التجارية حذاء رياضياً جديداً ومميزا باسم (Cali Star) واختارت العلامة النجمة سيلينا غوميز لتصبح الوجه الإعلاني لهذا الإصدار.وأفاد مسؤولون في ماركة بوما أن السبب في اختيار غوميز لتصبح الوجه الإعلاني هو ما يمثله الإصدار الذي تم تصميمه لمن يملكون الجرأة لمواجهة مخاوفهم ومواجهة العالم للدفاع عن حقوقهم.ويظهر تصميم الحذاء الجلدي المستوحى من ولاية كاليفورنيا وهو مزين بقطعة من الميتاليك في منطقة الكعب.