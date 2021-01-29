قرر المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الانسحاب من أسبوع الموضة في باريس، الذي يبدأ في 25 يناير بمشاركة عدد كبير من دور الأزياء العالمية والمصممين المحترفين.ولن يعرض المصمم مجموعته لربيع 2021، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع حالات COVID-19 المتزايدة في لبنان. حيث قال صعب جونيور: «إن مجموعة الأزياء الراقية كانت كاملة، لكنه أوضح أن لوجستية التصوير كانت معقدة للغاية»، لذلك قرر أخذ استراحة صغيرة وانتظار الوقت المناسب لتصويرها وتقديمها للجمهور.