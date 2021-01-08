برزت أخيرا أريال قودوين مصممة المجوهرات المميزة التي اشتهرت برواية قصص ومشاهد عبر المجوهرات، حيث بدأت بتصميمها بعمر ١٦ عاما، وكانت تبيعها لصديقاتها في المدرسة، وعند دخولها الجامعة أصبح الطلب أكبر على قطع المجوهرات الخاصة بها، ما دفعها للعمل لإنشاء ماركة خاصة بها.وقامت اريال بتسمية ماركتها Beads Byaree وقد حصلت على شهرة كبيرة بين المشاهير، حيث ارتدت النجمة العالمية بيونسيه بعضاً من أقراطها المميزة، كما ارتدتها آندي مور أيضاً.وأكدت قودوين أنها تعمل على استخدام الموضة والأزياء كوسيلة فعالة وقوية لطرح قضايا تهم المجتمع، كما تستخدمها لرواية قصص تحكي عن الأشخاص الذين يرتدون مجوهراتها.