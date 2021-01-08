اشتهر استخدام نقوش الحناء للعروس منذ الأزل، ولكن تفضل العرائس أخيرا استخدامه ويحاولن الظهور بمظهر بسيط ويخترن ارتداء الأساور والخواتم كبديل عن النقوش. وترى منسقة المظهر سمية حمادة، أن رسم نقوش الحناء يعود لطبيعة وستايل العروس، فإذا ما كانت ترتدي فستانا بخامة وتصميم فرنسي فمن الأفضل الاعتماد على المجوهرات بدلاً من نقوش الحناء لعدم تلاؤمها مع الطابع العام الذي تتوجه له العروس.وتنصح حمادة العروس المهتمة بوضع نقوش الحناء على يديها ورجليها باختيار فستان بطابع عربي خليجي مطرز بكثافة ليتناسب مع طابع الحناء العربي، كما تنصح بالابتعاد عن وضع نقوش الحناء على الظهر والرقبة على ألا تكون ذات تأثير سلبي على مظهر الفستان وقصته.