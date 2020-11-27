وضعت مصممة المجوهرات السعودية نوال الزهراني بصمتها في قطاع المجوهرات بعد أن أطلقت علامتها التجارية الخاصة التي تعكس ذائقة الأنثى السعودية، مشيرة في حديثها إلى «عكاظ» إلى أن السعوديات استطعن ترك بصماتهن في عالم الأناقة والجمال وفي عالم المجوهرات خصوصاً.وأوضحت الزهراني أن بدايتها في عالم التصميم كانت في سن المراهقة بعد أن طرأت لها فكرة الدخول في عالم تصميم المجوهرات لتبدأ في تنمية موهبتها عن طريق متابعة الفيديوهات التعليمية على اليوتيوب لتصميم وصنع المجوهرات، وحرصها على الاستمرار في متابعة وتعلم ممارسة التصميم لتطور من نفسها وتحقق هدفها بنجاح.‏وأشارت نوال إلى أن السبب الذي دفعها لاختيار تصميم المجوهرات كمهنة مستقبلية هو أن المجوهرات تعد الأقرب لقلب الأنثى، ما يجعلها سلعة مطلوبة لدى الكثير، وأضافت: «الهدف الأول بالنسبة لها كمصممة سعودية هو وضع بصمة للسيدة السعودية وإثبات قدرتها على الوصول إلى مراتب عليا في مجال التصميم والأناقة خصوصاً المجوهرات والذهب».وفي الحديث عما يلهمها لتصميم قطع المجوهرات الخاصة بها أوضحت الزهراني أن تصميم المجوهرات هو تحدٍّ كبير ويحتاج إلى إبداع وإلهام كبيرين ليتميز ويبرز؛ لذلك تحرص على التقاط الإلهام من الموروث والحضارة البشرية بطريقة عصرية وسهلة حتى تتمكن من الوصول إلى أعلى ذائقة لعملائها. وأضافت: الإقبال على تصاميمي جيد وأتوقع زيادة ملحوظة نظراً لمدى وعي قبول المجتمع السعودي وتشجيع الكوادر الوطنية في هذا المجال.وأكدت مصممة المجوهرات أن الجهات المسؤولة تسعى لتمكين المرأة في جميع المجالات خصوصاً مجال الأزياء والمجوهرات، متمنية تكثيف الدورات التدريبية المدعومة لتحسين المعرفة الفنية وطرق التصميم المختلفة لرفع قدرات المصممات وعقد المؤتمرات والمعارض الدورية لتقديم المصممات للسوق السعودية ومن ثمَ تمكينهن للدخول في الأسواق العالمية المتخصصة في المجوهرات.