اكتسح فستان الفراولة من تصميم المصممة الكوسوفية Lirika Matoshi مواقع التواصل ‏الاجتماعي، أخيراً، بعد أن بدأت العديد من الفتيات في تطبيق TikTok بالتجربة للفستان وإبداء آرائهن فيه.‏وقد وصل سعر الفستان إلى 490 دولاراً بعد أن كان لا يتعدى 50 دولاراً ويعود السبب في ذلك إلى توفر الفستان حتى مقاس 20 وهو شيء نادر بالنسبة للعديد من الماركات، وقد ارتدت النجمة tess holiday الفستان للمرة الأولى في افتتاح حفل جوائز غرامي 2020.وصرحت المصممة Lirika أن الفستان يعكس شخصيتها ورسالتها كمصممة، وتعمل لبث السعادة والأمل في الناس.