تعد إطلالة العروس أهم إطلالة في حياة العديد من النساء، واختيار المكياج المناسب خطوة مهمة لضمان إطلالة متكاملة، وغالباً ما تلعب الرموش دوراً مهماً في المكياج المناسب.. نقدم لك أنواعاً من الرموش المناسبة لثلاثة أنواع من العيون:١- العيون الكبيرة الدائرية:يجب اختيار رموش كثيفة وطويلة من الخارج لتعطي «لوك» درامياً وجريئاً، كما تعطي إيحاء بالعين المشدودة للخارج.٢- العين اللوزية:غالباً ما تناسب الكثير من أشكال الرموش نوع العين اللوزية، ولكن الأفضل هي القصيرة الكثيفة والمتفرقة ذات الطول المتساوي.٣- العين المبطنة والصغيرة:تحتاج هذه العيون لرموش خفيفة وقصيرة ويجب البعد تماماً عن الرموش الكثيفة، ويمكن اختيار رموش طويلة من المنتصف لخلق عمق للعين.