برزت أخيراً ياسمين الأسدي كمهتمة تشارك متابعيها اختياراتها بالأزياء وروتين مكياجها، لتحصل على إعجاب الكثيرين، لامتلاكها حسا راقيا بالموضة والجمال.تحدثت ياسمين عن بداية غوصها في عالم الفاشن والتواصل الاجتماعي قائلة: لطالما كانت الألوان والتصاميم لافتة ومميزة بالنسبة لي ما دفعني للتخصص في الهندسة المعمارية، ولكن بالرغم من عشقي لتخصصي ودراستي إلا أنها لم تكن كافية بالنسبة لي مما دفعني للتوجه إلى الفاشن والأزياء ومشاركتي ما أعجب به من خلال حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت الأسدي: «بدأت بمساعدة صديقاتي وأهلي بتنسيق أزيائهم، وقد لاقيت الكثير من التشجيع، لأصبح مواكبة للموضة ومطلعة على آخر صيحاتها في دور الأزياء العالمية، كما أصبحت حريصة على متابعة أسابيع الموضة ومعرفة جديد كل موسم».وأشارت ياسمين إلى أن شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم توقفها عن ممارسة عملها في الهندسة المعمارية حيث تحرص على موازنة وقتها ما بين العمل المكتبي والعمل في قطاع الأزياء..وفي الحديث عن طريقة عنايتها بالجسم والبشرة؛ أكدت الأسدي أنه لا يوجد معايير محددة وصريحة فكل فتاة تتميز بذوق وستايل خاص بها، ولكن يبقى من المهم العناية بالبشرة والجسم، وأضافت: «أنا حريصة على اختيار وجبات صحية وأحصل على كميات كافية من الماء والخضراوات والفاكهة، كما أحرص على الابتعاد عن الوجبات السريعة والزيوت غير الصحية بشكل عام وهذا ينعكس على رشاقتي وبشرتي الصحية».