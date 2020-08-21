أطلت النجمة العالمية جينفير أوبيز بفستان مميز أصفر اللون من تصميم دار الأزياء العالمية Giambattista valli couture.اختارت عارضة الأزياء الشهيرة روزي هانغتون فستانا راقيا أحمر اللون من تصميم دار أزياء Alexander vauthier couture.وقع اختيار عارضة الأزياء العالمية كارا ديليفين على جمبسوت مميزة باللون الأسود من تصميم balmain.