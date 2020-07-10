بدأت علاقة سارة بصراوي، خبيرة المظهر السعودية وخبيرة التجميل بالأزياء والجمال، منذ الصغر لتمضي سنواتها الماضية في بناء مستقبل زاهر في مجال الموضة. تحدثت سارة عن بدايتها في مجال الأزياء قائلة: «أحببت تنسيق أزيائي منذ أن كنت طفلة، حيث كانت أمي تعطيني صلاحية اختيار ملابسي بنفسي ما جعلني أبدع في تنسيقها». وأضافت: «مع مرور ‏السنوات ازداد حبي للموضة ما جعلني أتجه لدراسة تنسيق الأزياء والحصول على شهادة معتمدة دوليا، فالشهادة تعتبر جزءا مهما بالنسبة لي، كما أحرص على الاطلاع على عروض الأزياء وأخبارها باستمرار، وأنا متابعة لآخر صيحات الموضة عن طريق المواقع الإلكترونية وحضور بعض عروض الأزياء لمصممين معينين في عالم الفاشن».وفي الحديث عن «ستايلها الخاص»، أشارت بصراوي لحبها الشديد في التنويع بين الستايلات، كما تحرص على اتباع ما يناسبها من الموضة، وإضافة لمساتها الخاصة على أية إطلالة تعتمدها. وأكدت خبيرة المظهر سارة بصراوي أن مهمتها أن تساعد عميلاتها في اكتشاف مظهرهم الخاص واختيار ما يناسب هذا المظهر من قطع الأزياء، والأهم من ذلك اكتشاف الصورة التي تريد أن تظهر بها العميلة، ليس فقط الصورة التي تراها في المرآة بل أيضا الصورة التي تراها في ذهنها (صورة الذات الداخلية).واختتمت بصراوي حديثها بنصيحة لكل سيدة أن تخلق وقتا لنفسها وتحاول كل فترة تغيير ستايل لبسها وشعرها، لأن هذه التفاصيل تعطي تجديدا في حياتها وتؤثر عليها نفسيا. وأضافت: «يجب عليها أن تكون مطلعة على الملابس والألوان التي تناسبها عن طريق استشارة خبيرة المظهر».