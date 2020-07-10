بعد تحول أسبوع الموضة في باريس لعروض أزياء رقمية بسب جائحة كورونا (كوفيد ١٩) أطلقت دار الأزياء العالمية Ralph & Russo عرض أزياء رقمي مميز. حيث ابتكرت دار الأزياء العالمية رالف آند روسو عارضة أزياء افتراضية تمت تسميتها «Hauli»، وقاموا بنشر صور مجموعتهم لخريف 2020 في عدة مواقع معروفة باسم عجائب الدنيا، أهمها تاج محل، ومدينة البتراء، وسور الصين العظيم، في خطوة جريئة لتقديم عروض الأزياء عن بعد.وقد تنوعت أزياء «رالف آند روسو» لتجمع ما بين زوايا العالم الأربع ترتديها المودل الرقمية سوداء البشرة التي سميت باسم سواحيلي يدل على القوة.