في كل عام تبرز عدة موديلات لفساتين العروس، وتتنوع مابين خامات وألوان وموديلات مختلفة، هذا العام تبرز 4 موديلات لفساتين الأعراس تمثل صيحات تنتشر في شوارع الموضة.١- نقوش الورود:رغم أنها ليست موضة حديثة لكنها تعود بقوة هذا العام لتفرض نفسها على أغلب تصاميم فساتين الأعراس لعام 2020، وتتنوع الموديلات المنقوشة بالورود ما بين نقوش مطرزة في أقمشة الفساتين أو لورود بصفتها الكاملة تزين أكتاف وخصر العروس.٢- الكتف الواحد:تبرز هذا العام موضة نادرة لفساتين الأعراس وهي فساتين الكتف الواحد، حيث ينسدل القماش على أحد الكتفين، بينما يبقى الآخر مكشوفاً، ويفضل اختيار هذا النوع من الفساتين لصاحبات الأكتاف العريضة، كونه يخفف من بروز حجم الكتفين.٣- الكشكشة:تعود فساتين التل المزينة بالكشكشة لعروس 2020، وهي إضاقة مميزة لعروس تبحث عن إطلالة حالمة وأنثوية، ويمكن أن تتموضع الكشكشة إما على الجزء العلوي من الفستان حيث الصدر والأكتاف، أو تتمثل في الجزء السفلي وهو التنورة، ويعتمد ذلك على شكل جسم العروس وتفاصيله.٤- الفساتين الشفافة:ظهرت الفساتين الشفافة منذ عدة سنوات ولكنها تبرز هذا العام بقوة، حيث تتم إزالة بطانة الفستان في بعض المناطق سواء من الكتفين أو الساقين، ليظهر جزء من البشرة بطريقة راقية وغير مبالغ فيها.