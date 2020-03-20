مكنت دراسة الفنون الجميلة المصممة نسرين التركي من خوض غمار تصميم الأزياء، خاصة في مجال العباءات كون المرأة السعودية كثيرة الاستهلاك للعباءات سواء عند الخروج للعمل أو المناسبات الاجتماعية المختلفة، إذ تحرص المصممة نسرين التركي على الدمج بين الخطوط العربية والشرقية في تصاميمها.وقالت التركي لـ«عكاظ»: «أحرص في التصميم على الجودة والدقة والدمج بين الطابع الشرقي والعربي الأصيل مع مراعاة جميع الأذواق والأعمار والبحث عن الجديد».وفي ظل السوق المفتوح لبيع العباءات، أشارت التركي إلى أنها تحرص على دقة التفاصيل والتميز وجودة الخامات، باعتبارها جميعها عوامل كفيلة بإظهار العباءات بتصميم أنيق ومختلف.وأضافت: «شغفي بالرسم والفنون يجعلني أستقي أفكار التصميم من كل ما يشد انتباهي، وأسعى إلى ابتكار تصميم يجعلني مميزة وعبايتي تحمل هوية معينة يشار إليها بالبنان».وعن خط إنتاج سعوديات في مجال الخياطة، أوضحت التركي أنها «تسعى في الخطة القادمة لتوظيف عدد من الخريجات في مجال الخياطة والتطريز للمساهمة في خياطة التصميم بشكل احترافي لأن الفتاة السعودية مميزة بإتقان مايسند إليها من مهمات خاصة في المجال الإبداعي».