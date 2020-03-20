أطلقت دار المصمم «ستيف مادن» مجموعة واسعة من الصنادل ذات الأربطة حول الكاحل لتكون الرفيق الأمثل للمرأة في موسم ربيع وصيف 2020، وتأتي هذه التصاميم مع مختلف الأحذية لتلبية جميع الأذواق إذ يمكن للمرأة اختيار حذائها بالأشرطة حول الكاحل سواء بالكعب العالي للمناسبات والسهرات أو الصنادل الناعمة للحياة اليومية، كما صمم ستيف مادن حزام الكاحل القابل للتعديل حسب الحاجة ليضمن خطى أكثر ثباتاً أثناء المشي.واختار المصمم تشكيلة واسعة من الألوان الكلاسيكية مثل الأسود والبيج، إضافة إلى ألوان عصرية ونقشات متنوعة، ومن المقترح ارتداؤها مع فستان قصير أو مع الجينز ذي الخصر العالي لتكون المرأة على استعداد تام هذا الموسم للتألق ولفت الأنظار.