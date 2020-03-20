Taylor Swiftاختارت النجمة فستانا تركوازي اللون مغطى بالزهور الصفراء من دار أزياء Etro العالمية، إضافة إلى قرطين باللون ذاته.Charlize Theronأطلت النجمة بفستان من دار أزياء Dior العالمية، وقد تميز باللون الأخضر الفاقع، إضافة لكورسيه باللون الأسود.Ana de Armasوقع اختيار النجمة على فستان لامع باللون الكحلي من دار الأزياء العالمية Ralph & Russo، وزينته بعقد من الأحجار الكريمة.