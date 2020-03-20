مشابك:رغم انتشارها الواسع العام الماضي إلاّ أنها لا تزال أحد أهم اكسسوارات الشعر خلال موسم صيف وربيع 2020.حقائب:برزت حقائب اللؤلؤ هذا العام بأشكال وأحجام متنوعة، وهي قطعة تعطي أنوثة وأناقة لأي إطلالة سواء للسهرات أو الإطلالات اليومية.النظارات:تستمر موضة اللؤلؤ لتكتسح النظارات الشمسية، وتزينها بحبيبات اللؤلؤ اللامعة، لتضفي بعضاً من الرقي عليها.