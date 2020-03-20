مشابك:
رغم انتشارها الواسع العام الماضي إلاّ أنها لا تزال أحد أهم اكسسوارات الشعر خلال موسم صيف وربيع 2020.
حقائب:
برزت حقائب اللؤلؤ هذا العام بأشكال وأحجام متنوعة، وهي قطعة تعطي أنوثة وأناقة لأي إطلالة سواء للسهرات أو الإطلالات اليومية.
النظارات:
تستمر موضة اللؤلؤ لتكتسح النظارات الشمسية، وتزينها بحبيبات اللؤلؤ اللامعة، لتضفي بعضاً من الرقي عليها.
رغم انتشارها الواسع العام الماضي إلاّ أنها لا تزال أحد أهم اكسسوارات الشعر خلال موسم صيف وربيع 2020.
حقائب:
برزت حقائب اللؤلؤ هذا العام بأشكال وأحجام متنوعة، وهي قطعة تعطي أنوثة وأناقة لأي إطلالة سواء للسهرات أو الإطلالات اليومية.
النظارات:
تستمر موضة اللؤلؤ لتكتسح النظارات الشمسية، وتزينها بحبيبات اللؤلؤ اللامعة، لتضفي بعضاً من الرقي عليها.