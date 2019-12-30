قدمت دار إيف سان لوران تشكيلتها لربيع 2020 بشكل ملفت هذا العام، حيث طغى اللون الذهبي الساطع على مجموعة تصاميمها المبكرة، حيث اتخذت هذا اللون الجريء ليبرز مجموعتها المبتكرة، والتي استخدت بها الجلود الصناعية والترتر والريش والفرو بألوان هادئة كالبيج والرمادي، مستخدمة أقمشة اللوريكس والفينيل الجلدي وأيضاً الترتر، تبعتها فساتين التوكسيدو، وتوبات التانك المنسقة مع سراويل حريرية من اللون الأسود.

وأعادت تسليط الضوء على تنورات الجينز والسترات المخملية ذات اللون الأسود، تحليها إكسسورات بنية ناعمة وقبعات من القش لشمس الربيع الدافئة.

ولم تغب عن التشكيلة قطع ملائمة للمرأة العاملة، كالقمصان ذات الأزرار الكلاسيكية مع السراويل الحريرية المنسدلة، إضافة إلى بدلات الجمبسوت المربطة بحزام الخصر والتي ستكون مثالية للمكتب، والمعاطف المخملية والأحذية العملية الأنيقة.