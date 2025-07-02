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رحبت الرئاسة الروسية بالقرار الأمريكي تعليق تسليم بعض الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدةً أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم (الأربعاء): كلما قلّت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، باتت نهاية الحرب أقرب.من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أن أي تأخير أو إرجاء في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن يشجّع روسيا على مواصلة مهاجمتها.وقالت الخارجية في بيان عقب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي إثر قرار واشنطن تعليق تزويد كييف ببعض هذه المعدات: إن الجانب الأوكراني شدد على أن أي تأخير أو إرجاء في دعم القدرات الدفاعية الأوكرانية لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على متابعة الحرب والترهيب، بدلاً من البحث عن السلام.وأفاد مصدر عسكري أوكراني بأن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الأسلحة الأمريكية. وقال: نعتمد حالياً بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعباً علينا المواجهة من دون الذخائر الأمريكية.وأعلنت كييف أنها تسعى للحصول على معلومات واضحة من واشنطن بشأن إعلان البيت الأبيض تعليق بعض شحنات الأسلحة لأوكرانيا. وقال المستشار الرئاسي دميترو ليتفين «نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام القادمة».وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة إلى أوكرانيا وعدت الإدارة السابقة كييف بها لمواجهة الجيش الروسي.ومن المتوقع أن يوجه وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة لأوكرانيا في وقت تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.