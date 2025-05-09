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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو وواشنطن تعتزمان عقد جولة أخرى من المفاوضات بهدف استئناف عمل البعثات الدبلوماسية بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم(الجمعة).وعقدت روسيا والولايات المتحدة، الشهر الماضي جولة ثانية من المفاوضات في تركيا بشأن استئناف العمل الدبلوماسي الطبيعي لبعثتي الدولتين.وقالت الخارجية الروسية إن المحادثات في مبنى القنصلية الروسية وسط إسطنبول، قادها السفير الروسي الجديد لدى واشنطن ألكسندر دارشيف، ونائبة مساعد وزير الخارجية سوناتا كولتر.وركزت تلك الجولة من المحادثات على استعادة عمل البعثات الدبلوماسية بعد سنوات من الخلافات والادعاءات المتبادلة بالترهيب وحتى تجميد الممتلكات الدبلوماسية التي أدت إلى تعقيد العلاقات بين القوتين النوويتين. واشتكت كل من موسكو وواشنطن في السنوات الأخيرة من صعوبات الحصول على أوراق اعتماد لدبلوماسييهما مما يجعل عمل سفارتيهما صعباً للغاية.وتعد جولة المحادثات في إسطنبول الثانية من نوعها، وتشكل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها تلك العلاقات.وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات استمرت أكثر من 4 ساعات في العاصمة السعودية الرياض في 18 فبراير الماضي، كانت هي الأولى بين البلدين لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى من بينها آفاق تطبيع العلاقات الثنائية، وسط تفاؤل من الجانبين بشأن إمكانية تحقيق تقدم في العلاقات خلال الفترة القادمة.وفي 27 فبراير، عقد دبلوماسيون من البلدين اجتماعاً في تركيا لإجراء محادثات لحل خلافات حول عمل سفارتيهما في واشنطن وموسكو. واتفق الجانبان على خطوات لتسوية نزاعات تؤثر على عمل البعثات الدبلوماسية المتبادلة، وقالت روسيا أيضاً إنها اقترحت استئناف الرحلات الجوية المباشرة التي انقطعت منذ اندلاع حرب أوكرانيا.وتبادلت روسيا والولايات المتحدة خلال العقد الماضي عمليات طرد الدبلوماسيين وتقييد تعيين الموظفين الجدد في البعثات الدبلوماسية، ما تسبب في نقص كبير في سفارتي البلدين.