لعبة Death Stranding 2: On the Beach صدرت حصريًا على PlayStation 5 في 26 يونيو 2025، مقدّمة تجربة جديدة من تطوير Kojima Productions ونشر Sony Interactive Entertainment يواصل Hideo Kojima أسلوبه الفريد المعروف بالتصميم السينمائي، والطرح الفلسفي العميق، وآليات اللعب الخارجة عن التصنيفات التقليدية. يجسد Norman Reedus مرة أخرى شخصية Sam Porter Bridges، إلى جانب عودة Léa Seydoux و Troy Baker، مع انضمام وجوه جديدة بارزة مثل Elle Fanning وGeorge Miller تدور أحداث اللعبة هذه المرة في مناطق متنوعة تشمل المكسيك ما بعد الكارثة وأراضي أستراليا الشاسعة، معززة رسالتها المركزية حول أهمية الترابط الإنساني في عالم ممزق.

وصلنا كود مراجعة اللعبة من عند PlayStation مباشرة وبفضله تمكنا من تجربة اللعبة ومشاركة مراجعتنا معكم اليوم.

المقدمة: سلام هش ينكسر

تبدأ أحداث Death Stranding 2 بعد عام تقريبًا من نهاية الجزء الأول، حيث يعيش SamوLou حياة هادئة في شمال Mexico تنقلب الأمور حين تصل Fragile بمهمة جديدة تطلب فيها من Sam مساعدتها على توسيع شبكة اتصالات تُدعى Drawbridge بعد زوال BRIDGES، ظهرت منظمة APAC التي تسعى Fragile من خلالها إلى إعادة ربط المجتمعات البشرية المبعثرة حول العالم.

بداية المهمة

في Death Stranding 2: On the Beach، ينطلق Sam في رحلة محفوفة بالمخاطر. هدفه هو إعادة ربط المجتمعات المنعزلة عبر أراضٍ معادية. بعض المحاور تترك أثرًا قويًا.

مع ذلك، تنجح القصة في تقديم لحظات عاطفية مؤثرة. استخدام Kojima للخيال العلمي والاستعارات لا يزال بارزًا.

عالم أكثر تركيزًا

تجري أحداث اللعبة في عالم على وشك الانهيار، وتقدم قصة أكثر تماسكًا وواقعية. موضوع الوحدة يحتل مركز السرد، حيث يخاطر السُعاة بحياتهم لإعادة ربط Australia على عكس سابقتها، يركز هذا الجزء على أهداف واضحة وخطوط سردية فرعية متماسكة.

يتم تقديم الشخصيات والأحداث على مراحل قصيرة، مما يحافظ على تدفق السرد وسرعته. كل مشهد له غايته ويخدم القصة العامة، وهو أمر عانى منه الجزء السابق.

لا تزال عناصر الخيال والسريالية جزءًا من التجربة، لكنها هذه المرة مرتبطة مباشرة بتطور القصة.

يحصل شخصيات مثل Tomorrow وFragile وRainy على مقدمات مدروسة. تلعب السفينة DHV Magellan دورًا محوريًا في تقوية العلاقات العاطفية، وتوفر لحظات تأمل. وقد أصبح Sam، الذي كان جافًا في السابق، أكثر قربًا من اللاعب.

يُظهر Sam تطورًا حقيقيًا، سواء من الناحية العاطفية أو السردية. تفاعلاته أصبحت أكثر إنسانية و ينجح عكس الجزء الأول في تكوين علاقة بينه وبين اللاعب.

استخدام أفضل للفلاش باك

الفلاش باك لا يزال موجودًا، لكن استخدامه هذه المرة أكثر سلاسة وغالبًا اختياري. إدماجه بات أكثر طبيعية وأقل تشويشًا.

الأعداء كعادتهم يشعرونك بالتهديد القائم في اللعبة وهذا عبر مظهرهم أو قصتهم. وجودهم يعزز الإحساس بالخطر ويدفع السرد نحو الأمام حيث يعتبرون محور أساسي في اللعبة.

لا تزال الفلسفية محور أساسي في أسلوب Kojima للسرد، لكنها أصبحت أكثر تركيزًا. تتحرك محاور القصة بانسيابية منطقية وتصاعد تدريجي. تأتي التحولات السردية بعد تمهيد واضح، مما يحافظ على اهتمام اللاعب وانخراطه العاطفي.

عالم أعمق لمن يرغب

يوفر دليل موسع داخل اللعبة تفاصيل دقيقة عن الأحداث والشخصيات والمفاهيم. يمكن الوصول إليه في أي وقت، حتى أثناء المشاهد السينمائية. هذا يضمن أن اللاعبين الجدد والعائدين يمكنهم فهم القصة دون شعور بالإرهاق.

تُعالج Death Stranding 2 نقاط الضعف السردية في الجزء السابق. قصتها أكثر تنظيمًا، ومواضيعها أوضح، وتأثيرها العاطفي أقوى. رغم أن بعض الأعداء والمواضيع الفلسفية لا تزال ضعيفة، إلا أن الرحلة ككل أكثر ترابطًا وإرضاءً. من ناحيتي، وجدتها تطورًا ملحوظًا في كل الجوانب تقريبًا.

أسلوب اللعب:

تدفّق مألوف بتوسعة ذات معنى

تحكم أذكى وسهولة وصول أفضل

تُحسّن Death Stranding 2 نظام التحكم لتجربة لعب أكثر سلاسة. أصبح الزحف أو كتم الأنفاس يتم بزر واحد فقط، مما يقلل التوتر في اللحظات الحرجة. كذلك، أصبحت أوامر إدارة المخزون أبسط. يمكن للاعب تجهيز الأسلحة بسرعة، التخلص من المعدات المستهلكة، أو حتى التخلي عن الحقيبة أثناء القتال. هذه التحديثات تجعل الانتقال بين الاستكشاف والاشتباك أكثر انسيابية.

جمع البلورات بات يتم بزر واحد فقط. كما تعود اختصارات الاتجاهات. هذه الإضافات تُحسّن تدفق اللعب. أعجبتني طريقة جعل التفاعل مع العالم أكثر طبيعية واستجابة.

حركة تعتمد على الفيزياء والتخطيط

لا تزال حركة Sam قائمة على الواقعية الجسدية. نوع الأرض، الإرهاق، درجة الانحدار، وحتى اتجاه الرياح تؤثر على تحركه. يمكن استغلال الزخم إستراتيجيًا، كأن يميل إلى المنحدر للنزول بسرعة أكبر.

أصبح تأثير البيئة أكثر مباشرة على أسلوب اللعب. الوقت، الكوارث الطبيعية، وأنظمة الطقس تؤثر على تخطيط الطريق. وتزداد صعوبة التضاريس تدريجيًا، مما يتطلب أدوات وأساليب متنوعة. عليك التكيف باستمرار، خصوصًا حسب نوع الحمولة.

لا يزال التنقل محوريًا. يستخدم Sam مركبات مطورة ذات تخزين أفضل وبطاريات أقوى، بل وأسلحة. أصبحت البنية التحتية تلعب دورًا أكبر في تحسين المسارات.

تعيد العواصف الرملية، الزلازل، والفيضانات تشكيل الطرق وتدمر الأبنية. يجب على اللاعبين استخدام أدوات المسح وأنظمة التنبؤ.

نظام تطوير RPG أعمق

عناصر RPG أصبحت أكثر وضوحًا. الجري، كتم الأنفاس، واستخدام الأسلحة تطور الإحصائيات المرتبطة بها. شجرة مهارات APAS تضم الآن خمسة فروع: التنقل، التخفي، الأدوات، القتال، والاتصال. يمكن إعادة توزيع المهارات بحرية، مما يمنح مرونة تكتيكية.

إستراتيجية تحميل ذكية

بعض الحمولات هشة، أو محددة بالوقت، أو حساسة للحرارة، مما يؤثر على طريقة الحركة. ميزة التحميل التلقائي ما زالت متاحة حتى في المستويات الصعبة، لكن النجاح يعتمد على مدى استعداد اللاعب وتكامل العتاد مع التضاريس.

القتال أكثر سلاسة وطبيعية

التبديل بين الأسلحة أسرع، وإلقاء العتاد يتم فورًا. إزالة الحقيبة تُحسن الرشاقة في القتال بمنظور الشخص الثالث. تطورت أنظمة التخفي مع تحسين التمويه وتأثير الوقت.

سلوك العدو يتغير حسب الضوضاء والإضاءة وفقدان الزملاء. لكل معسكر تصميمه الفريد وعناصره التفاعلية. للأسف، لا يتطور ذكاء الأعداء كثيرًا بمرور الوقت. تظل التكتيكات المضمونة، مثل الأسلحة الصاعقة، فعالة حتى نهاية اللعبة.

المعارك ضد الزعماء أكثر تنوعًا ميكانيكيًا هذه المرة. بعض الأعداء يتطلبون أدوات معينة أو إستراتيجيات خاصة. لكن الأنماط المتكررة تظهر بسرعة. نظام مقاومة يتفاعل مع تكتيكات اللاعب كان سيرفع مستوى التحدي. بعض ميكانيكيات BT في منتصف اللعبة تقدم عمقًا، لكن يمكن تفويتها بسهولة. زعماء أواخر اللعبة هم من أبرز عناصر اللعبة. هذه المواجهات أكثر إبداعًا، وتتحدى اللاعبين خصوصًا عند غياب المركبات.

مركبات وأدوات متعددة الاستخدامات

تتغير سلوكيات المركبات حسب التضاريس والحمولة. تسهّل الدراجات التنقل لكنها تُقلل من التحدي البقائي. أدوات جديدة تشجع على التجربة والاستكشاف، ويظهر العتاد المألوف مبكرًا لتوسيع إمكانيات اللعب.

مهمات جانبية تضيف عمقًا

رغم أن القصة الرئيسية جذابة، تُضيف المهمات الجانبية قيمة كبيرة. تعود المناطق المعروفة مع تحديات جديدة وأنواع مختلفة من الحمولة. ليست مهمات حشو - بل متقنة ومرتبطة بالسياق.

تتطلب المهمات الجانبية تخطيطًا دقيقًا. بعضها يناسب الدراجات، وأخرى تناسب الشاحنات أو الحوامل الطافية.

لا تزال المواقع المألوفة قادرة على مفاجأتك. غالبًا ما تكشف المهمات الجانبية عن مسارات مخفية أو عناصر لعب جديدة. في بعض الحالات، تضاهي هذه المهمات الرئيسية من حيث التحدي والإبداع.

تخصيص تكتيكي أعمق

تُظهر الأسلحة إحصائيات مثل المدى، والضوضاء، والمتانة، وغير ذلك. لا يمكنك الاعتماد على إعداد واحد فقط، فالعتاد يتلف مع الوقت. هذا يشجع على الاستخدام الإستراتيجي والتحديث المستمر. تسمح خيارات التخصيص بالتوازن بين السرعة، القوة، والتخزين.

تُجدد مخيمات الإمداد ببطء، مما يشجع على الاستكشاف. تظهر الموارد النادرة بشكل عشوائي، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا.

يمكن للاعبين الاختيار بين التخفي، الأدوات غير القاتلة، أو الهجوم المباشر. رغم غياب الانفجارات الضخمة، يوفر القتال مرونة جيدة. شخصيًا، افتقدت رهبة الخطر غير المتوقع من الجزء الأول.

ميزات أونلاين وتعاون مطورة

أصبح لِبُنى اللاعبين الآخرين تأثير أكبر. تولد المولدات طاقة إضافية أو تصد الأعداء. أصبحت الحبال الانزلاقية أسهل في التثبيت، رغم أن تعديلها لا يزال مقيدًا.

تبني الطرق والملاجئ من قبل اللاعبين يُعزز الشعور بالمجتمع، لكن أنواع الأبنية الجديدة قليلة. المزيد من التنوع كان سيزيد من الترابط. مع ذلك، شعرت بمعنى المشاركة كل مرة رأيت فيها مساهمة لاعب آخر، في مرة من المرات كنت أحتاج سلمًا لأقطع نهرًا لم أستطع قطعه مشيًا وكنت سعيدًا جدًا أن أحدًا قبلي ترك سلمًا خصوصًا أنه لم يكن عندي سلم.

الموسيقى في القتال واللحظات القصصية

أداء وتمثيل أفضل

تقدم Elle Fanning وTroy Baker وخصوصًا Norman Reedus أداءات دقيقة، مدعومة برسوم تعبيرية عالية الجودة وتصاميم مفصلة.

تخدم الموسيقى السرد بشكل رائع. تتسم مقطوعات الشخصيات الرئيسية مثل Tomorrow بالثراء العاطفي.

لا تقتصر الموسيقى على الاستكشاف فقط. أثناء القتال، يتغير الإيقاع والوتيرة بشكل ديناميكي. التقدم في المواجهة يرفع الحدة، بينما يؤدي التراجع إلى إبطاء الإيقاع. تضيف هذه التغييرات المتجاوبة إيقاعًا عاطفيًا للمعارك وتجعلها أكثر تأثيرًا في الذاكرة.

مقطوعات Woodkid، تنقل مشاعر قوية: الحزن، والأمل، والخوف، والسلام. يبرز عمل Ludvig Forssell في موسيقى معسكرات الأعداء ومقاطع القوائم، التي تبدو دافئة ومتناغمة مع المواضيع المطروحة.

تتم الانتقالات بين الموسيقى بسلاسة. حتى المقاطع المعاد استخدامها من الجزء الأول تكتسب معاني جديدة بفضل تغير الإيقاع والموقع داخل السرد.

هندسة صوتية وتفاصيل بيئية

يصل تصميم الصوت إلى مستوى جديد من الجودة. أصوات الأسلحة، تغيرات الطقس، وضجيج المعدات تبدو مصممة بعناية.

يُقدم جهاز التحكم DualSense في Death Stranding 2 واقعية مذهلة تعزز تجربة اللعب. يتغير الاهتزاز ديناميكيًا حسب نوع الأرض، بينما تُبث أصوات البيئة مباشرة من وحدة التحكم، ما يزيد من الانغماس. كما تتبدل ألوان شريط الإضاءة وفقًا لحالة Sam، في حين توفر أزرار Triggers استجابة حسية تتكيف مع الوزن، نوع السلاح، ومستوى التوازن.

تمثل الموسيقى وتصميم الصوت ترقية كبيرة مقارنة بالجزء السابق. أصبحت المقاطع أكثر تميزًا، وأفضل توظيفًا، وأكثر تأثيرًا عاطفيًا.

الصوت يُغذي جوهر Death Stranding 2 العاطفي. من صوت الرياح القوية إلى خطوات Sam في الأنقاض المغمورة، تشعر بأن العالم ينبض بالحياة. يمكن للاعبين الآن إنشاء قوائم تشغيل مخصصة.. ميزة مضافة تعزز الطابع الشخصي.

استمرار الدعم الكامل للغة العربية

تقدم PlayStation دعمًا مستمرًا للاعبين في المنطقة العربية من خلال توفير ترجمة عربية كاملة للعبة Death Stranding 2: On The Beach وقد تولى الفريق ترجمة القوائم والنصوص داخل اللعبة بدقة عالية، ما يضمن تجربة سلسة وغنية باللغة العربية دون أي مشاكل تُذكر.

نظرًا لاعتماد اللعبة على الحوارات الفلسفية والبناء السردي المعقّد، فإن الترجمة العربية المتقنة تساعد اللاعبين على التفاعل بشكل أعمق. تصبح الحوارات، والرمزية، والمشاهد العاطفية أكثر سهولة في الفهم. ونتيجة لذلك، يتمكن اللاعب من متابعة القصة بوضوح وانغماس أكبر.

رسوم مبهرة ورسوم متحركة بشرية

بفضل محرك Decima، تبدو الرسوم مدهشة. تظهر Australia وMexico بتفاصيل غنية. تجعل تأثيرات الطقس من الرحلات البسيطة لحظات سينمائية. كذلك، تتألق تحركات الشخصيات، يمكنك رؤية الإرهاق، الخوف، أو الحنان من خلال تعبيراتهم الدقيقة.

تبنى Death Stranding 2 على أسس الجزء الأول بأنظمة أذكى وآليات أكثر عمقًا. الذكاء الاصطناعي لا يزال بحاجة للتطور، والقتال يحتاج بعض الصقل. ومع ذلك، بالنسبة للاعبين الذين يغوصون بعمق، تقدم اللعبة تجربة تجمع بين العاطفة والمكافأة الإستراتيجية.

تُبرز Death Stranding 2 قوتها الرسومية كواحدة من أكثر ألعاب الجيل إبهارًا بصريًا. وقد صمّم المطورون بيئات شاسعة مليئة بالتفاصيل الدقيقة، إلى جانب نماذج شخصيات واقعية وخلفيات طبيعية مذهلة بصريًا. في العديد من المشاهد، تصل جودة الرسوم إلى مستوى يفوق التوقعات ويكاد يلامس الواقعية.

لكن من المهم الإشارة إلى محدودية بصرية معينة. رغم الإتقان، يعتمد تصميم العالم على المساحات المفتوحة الواسعة ذات التفاصيل المحدودة. لذا، ورغم المظهر المذهل، لا تقدم اللعبة الكثافة البصرية الموجودة في بعض العناوين الأخرى.

الأداء التقني: سلس وخالٍ من العيوب تقريبًا

تواصل Death Stranding 2 استخدام الموسيقى بذكاء، تمامًا كما في الجزء الأول. تظهر المقاطع الموسيقية أثناء الاستكشاف، أو التخفي، أو القتال، لتُضفي عمقًا عاطفيًا. ومع اقتراب اللاعب من الأهداف، تتغير الألحان تدريجيًا، مما يعزز الانغماس. لاحظت هذا التأثير بشكل خاص خلال الرحلات الطويلة، حيث تتصاعد الموسيقى ببطء نحو ذروات غنائية مؤثرة.

الجديد هنا هو أن الموسيقى تتغير بحسب أسلوب اللعب. سواء كنت تتسلل، أو تركض، أو تقود، تتكيف النغمات في الوقت الفعلي. تكافئ هذه الانتقالات اللاعبين على الاستكشاف والخيارات الجريئة.

تعمل اللعبة بسلاسة على جهازPlayStation 5 أوقات التحميل شبه معدومة، والتأثيرات البصرية تظل مستقرة حتى في اللحظات الفوضوية. من الناحية التقنية، الأداء ممتاز. أوقات التحميل شبه معدومة بفضل SSD في PlayStation 5 حتى خلال المعارك الضخمة أو الظروف الجوية القاسية، يظل معدل الإطارات ثابتًا.

تأثيرات ديناميكية وعرض غامر

أحد أقوى عناصر Death Stranding 2: On the Beach هو استخدامها الديناميكي للتأثيرات البصرية. يمكنك أن تشعر بمقاومة الثلج أو الرمل تحت أقدام Sam من خلال الرسوم الدقيقة وأنظمة الجزيئات. تظهر كائنات BT بإضاءة مخيفة ومؤثرات صوتية ترفع مستوى التوتر فورًا.

تعزز التأثيرات البصرية - مثل الانفجارات، العواصف الترابية، الأمطار، ألسنة النيران، والضباب - واقعية Death Stranding 2: On the Beach بشكل واضح. في كثير من اللحظات، يتباطأ اللاعب تلقائيًا لمجرد تأمل مشهد عاصفة تكتسح البيئة القاسية.

الخاتمة: شواطئ مألوفة، تأملات جديدة

تعتمد Death Stranding 2: On the Beach على الصيغة الأصلية وتقوم بصقلها بدلًا من إعادة اختراعها. أعاد فريق التطوير طرح مواضيع مألوفة، لكنهم حافظوا على قوتها العاطفية. كما منحوا اللاعبين حرية أوسع في التنقّل والقتال، رغم انخفاض مستوى التهديد. وقد دفع الفريق حدود الرسوميات والصوت إلى مستوى جديد، مع الحفاظ على أداء تقني شبه مثالي طوال التجربة.

العلامة 9/10

الإيجابيات

سرد عاطفي وعميق يتضمن لحظات هادئة مؤثرة

بيئات شاسعة ومصممة بجمال بصري مذهل

تحسينات في نظام التنقل وأدوات البنية التحتية ذات قيمة

نظام قتال مرن يدعم أنماط لعب متعددة

تصميم صوتي غامر وأداء صوتي قوي

أداء تقني شبه خالٍ من العيوب

السلبيات

إعادة استخدام العديد من عناصر السرد من الجزء الأول

بعض الشخصيات الجديدة تفتقر إلى التطوير الكافي

الإحساس بالخطر أثناء القتال أقل من السابق

تعدد اللاعبين غير المتزامن لم يعد بنفس الابتكار السابق

** رؤوف بلحمرة – كاتب رياضات ألكترونية وألعاب.