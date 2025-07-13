أُسدل الستار على تصفيات بطولة Apex Legends ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بتأهل 20 فريقًا من نخبة الفرق العالمية إلى المرحلة النهائية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري لافت ومنافسات عالية المستوى.

وتقدمت فرق بارزة نحو النهائي، من بينها فريق 100 Thieves الأمريكي، وAlliance السويدي، وENTER FORCE.36 الياباني، إلى جانب Fnatic من المملكة المتحدة، وFURIA البرازيلي، وGen.G Esports من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى فريق KINOTROPE Gaming الياباني، وNatus Vincere (NAVI) الأوكراني، وNinjas in Pyjamas السويدي، وRival Esports الأمريكي، وROC Esports من المكسيك، وS8UL Esports الهندي.

كما تأهل فريق Sentinels من الولايات المتحدة، وفريق Team Falcons ممثل المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من Team Liquid الهولندي-الأمريكي، وTeam Nemesis الأمريكي، وTSM من الولايات المتحدة، وVirtus.pro الروسي، وVK Gaming البرازيلي، وأخيرًا Wolves Esports الصيني.

وتشهد البطولة حضورًا عالميًا واسعًا، يجمع ثقافات متعددة تحت مظلة الرياضات الإلكترونية، ما يعكس مكانة المملكة المتصاعدة في هذا القطاع، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة تنافسية عالمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.