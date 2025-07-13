تُوّج اللاعب الياباني GO1 من فريق DetonatioN FocusMe بلقب بطولة FATAL FURY: City of the Wolves، ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC 2025)، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الصيني XIAOHAI من فريق Kuaishou Gaming.

وشهدت المواجهة النهائية تنافسًا من الطراز الرفيع بين اثنين من أبرز لاعبي القتال في العالم، حيث تمكّن GO1 من فرض سيطرته في اللحظات الحاسمة، ليحرز اللقب ويحصل على جائزة مالية قدرها (300,000) دولار أمريكي، في إنجاز يُعد من الأبرز في مسيرته الاحترافية.

في المقابل، حلّ اللاعب الصيني XIAOHAI في المركز الثاني بعد أداء قوي طوال مشواره في البطولة، ونال جائزة مالية بلغت (155,000) دولار أمريكي.

وجاء ختام البطولة ليؤكد مجددًا المكانة العالمية المتصاعدة للمملكة في استضافة أكبر فعاليات الرياضات الإلكترونية، وسط مشاركة نخبة من المحترفين وتفاعل جماهيري واسع من مختلف أنحاء العالم.