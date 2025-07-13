واصلت منافسات FATAL FURY: City of the Wolves تصدّرها للمشهد في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة حاليًا بمدينة الرياض، بعد أن حسم اللاعب الياباني GO1 من فريق DetonatioN FocusMe تأهله إلى النهائي، عقب فوزه على ممثل فريق Team Falcons اللاعب MOK في مواجهة نصف النهائي التي أُقيمت يوم أمس السبت.

وسيواجه GO1 في النهائي النجم الصيني XIAOHAI من فريق Kuaishou Gaming، الذي سبق له انتزاع لقب Street Fighter 6 في النسخة الماضية من البطولة العالمية، ويُعد من أبرز الاعبين على مستوى القارة، وذلك في مواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أعمدة ألعاب القتال في آسيا، في حدث يعكس حجم التنافس الدولي ومستوى الاحتراف الذي تشهده النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقامة حاليًا في العاصمة الرياض، والتي تجمع نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم.