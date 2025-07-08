كشفت Esports Awards عن نسخة جديدة خاصة تُدعى Decade Awards، مصممة لتكريم أبرز الأسماء، الفرق، والإنجازات في الرياضات الإلكترونية خلال الأعوام العشرة الماضية. وبالنسبة لي كمُتابع لهذا المجال منذ سنوات، يبدو هذا الإعلان بمثابة محطة فارقة حقيقية.

تركيز جديد على التأثير طويل الأمد على عكس النسخ السنوية التقليدية



تهدف هذه النسخة الخاصة إلى تقييم المرشحين بناءً على التأثير المستمر، الاتساق، واللحظات التي عرّفت هذه الصناعة. ستُبرز Decade Awards الجهات التي كان لها دور محوري في تشكيل مشهد الألعاب التنافسية كما نعرفه اليوم.

كما تقدم هذه النسخة منظورًا جديدًا للفئات التي يعشقها الجمهور، إلى جانب فئات جديدة تعكس نمو الصناعة.

14 فئة لتكريم التميز على جميع المستويات تتضمن DecadeAwards ما مجموعه 14 فئة، منها:



• لعبة العقد في الرياضات الإلكترونية.



• صانع المحتوى / البث المباشر للعقد.



• فريق العقد في الرياضات الإلكترونية.



• شخصية العقد في الرياضات الإلكترونية.



• منصة المحتوى والتغطية في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• الحدث المباشر في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• ناشر الألعاب في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• المنظمة في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• الشريك التجاري في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• اللاعب الصاعد في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• لاعب الحاسوب في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• لاعب وحدة التحكم في الرياضات الإلكترونية للعقد.



• مدرب العقد في الرياضات الإلكترونية.



• الموهبة الإعلامية في الرياضات الإلكترونية للعقد. ومن ناحية أخرى، يُعتبر ترشيح Esports Insider ضمن فئة Esports Content & Coverage Platform of the Decade دليلاً على مكانته البارزة، حيث انضم إلى ست منصات رائدة تتنافس على هذا اللقب المرموق في مجال تغطية محتوى الرياضات الإلكترونية.

تستضيف مدينة الرياض حفل الجوائز في شهر أغسطس، ضمن فعالية بارزة سيُقام الحدث الكبير لهذا العام في 10 أغسطس في الرياض، المملكة العربية السعودية، ضمن شراكة تمتد لثلاث سنوات معEsports World Cup. ومن خلال هذه الشراكة، ستقدم Esports Awards أيضًا بثوثًا مشتركة حصرية ومحتوى منسقًا حول بطولة EWC.

وبالنسبة للجماهير العائدة، من المهم الإشارة إلى أن Oakley، الشريك الرسمي للنظارات، يعود لدعم الحدث للسنة الرابعة على التوالي.

تصريح من الرئيس التنفيذي Mike Ashford، الرئيس التنفيذي لـ Esports Awards، أكّد على أهمية احتفالية هذا العام قائلًا: «عام 2025 سيكون عامًا محوريًا مع Decade Awards، حيث نحتفل بعشر سنوات من النجاح التنافسي في عالمesports». «من الرائع أن نُجدد شراكتنا معEsports World Cup للاحتفال بأهم ليلة في تقويم الرياضات الإلكترونية. نحن متحمسون لتقديم صيف مليء بالاحتفالات وتسليط الضوء على إنجازات مجتمعنا الرائع في esports وما هو أبعد من ذلك». التصويت مفتوح الآن من جهة أخرى، يمكن للمعجبين استعراض القائمة الكاملة للمرشحين والتصويت في كل فئة بسهولة من خلال الموقع الرسمي لـ Esports Awards ونظرًا لأن باب التصويت سيبقى مفتوحًا حتى موعد الحفل، فلا تزال الفرصة متاحة أمامك للمشاركة بصوتك واختيار أبرز الأسماء التي صنعت الفارق في عالم الرياضات الإلكترونية هذا العقد.