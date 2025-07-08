قامت Team Falcons، المنظمة السعودية العملاقة في مجال الرياضات الإلكترونية، بصفقة ضخمة يُقال إنها بلغت مليوني دولار لضمMaxim «kyousuke» Lukin من Team Spirit Academy وإن صحت هذه المعلومات، فإن kyousuke سينضم إلى قائمة أغلى الانتقالات في تاريخ Counter-Strike شخصيًا، تابعت صعوده منذ فترة، وكان من الواضح أن أحد الفرق الكبرى سيتعاقد معه عاجلًا أو آجلًا.

OverDrive يكشف الأرقام

جاءت الأخبار من Alexey «OverDrive» Biryukov، وهو كشاف ومؤثر معروف في مشهد CIS عبر حسابه على X Twitter) سابقًا)، كتب بشكل مباشر: «تكاليف انتقال كيوسوكي تقترب من 2 مليون دولار!» ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن هذا الرقم يتماشى مع شائعات استمرت أشهراً داخل المجتمع.

الاهتمام يعود إلى أبريل في أبريل، كانت منصة Dust2.dk الدنماركية أول من أشار إلى اهتمام Team Falcons باللاعب البالغ من العمر17 عامًا. لاحقًا، أكد العديد من المطلعين هذه المعلومات، مثل neL من CroissantStrike والمقدم المخضرم James Banks، الذي قال في بودكاست جمعه مع Devilwalk إن الصفقة 99%«مؤكدة».

هذا المستوى من الإجماع نادر، مما جعل الصفقة تبدو حتمية

رهان مكلف... لكنه محسوب إذا كانت Team Falcons قد دفعت فعلًا 2 مليون دولار لضم kyousuke، فهذا دليل على استعدادهم لاستثمار ضخم في سبيل الفوز. المنظمة قامت سابقًا بعدة صفقات مدوّية، مثل:

• إعارة s1mple من NAVI

• انتقال NiKo من G2

• الاستحواذ على HEROIC’score

• ضم m0NESY من G2 مقابل ملايين التوقيت وتأثيره على التشكيلة من المثير للاهتمام أن Team Spirit Academy قام بإبعاد kyousuke عن القائمة في 1 يونيو لأسباب صحية. لكن توقيت القرار جعل الكثيرين يربطونه بالصفقة المنتظرة.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن kyousuke سيحل محل Emil «Magisk» Reif في التشكيلة الأساسية لـ Falcons، وذلك بعد الأداء المخيب في Austin Major 2025، حيث أنهوا في المركز الـ20.

ما الذي يجعل kyousuke بهذه القيمة؟ حصل kyousuke على شهرة واسعة بسبب أسلوب لعبه، الذي يُقارن كثيرًا بـ Danil «donk» Kryshkovets، نجم Team Spirit الصاعد. ويُقال إن Spirit تردد في ترقية كلا اللاعبين إلى الفريق الأول بسبب تشابه أدوارهما، وهو ما قد فتح الباب أمام Falcons للتحرك.

ماذا ينتظر Falcons وkyousuke ؟ إذا تمت هذه الصفقة بالفعل، فإن الأنظار كلها ستتجه نحو kyousuke، حيث سيتعين عليه إثبات جدارته بهذا السعر - وبسرعة. وبالنسبة لي كمشجع، لا أطيق الانتظار لرؤية كيف سيتعامل مع هذا الضغط.