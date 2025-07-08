كشفت Esports World CupFoundation (EWCF) رسميًا النشيد الرسمي لبطولة العام 2025 بعنوان «Til My Fingers Bleed». هذا العمل الموسيقي المفعم بالحيوية والعاطفة يجمع بين DINO من فرقة SEVENTEEN، والفنان Duckwrth، وTelle Smith من The Word Alive سيؤدي الثلاثي الأغنية مباشرة لأول مرة خلال حفل الافتتاح يوم 10 يوليو، إلى جانب نجوم عالميين مثل Post Malone، وAlesso، وTina Guo.

دمج للأنماط الموسيقية والثقافات

«Til My Fingers Bleed» هو عمل موسيقي فريد يمزج بين K-popو hip-hop وrock ومن أول استماع، يبرز الإحساس العالمي الذي تنقله هذه الأغنية. تجسد النشيد شغف اللاعبين الذي لا يهدأ، والطاقة الإبداعية، والترابط العالمي بين الموسيقى ورياضات الألعاب الإلكترونية. ستُستخدم الأغنية كنغمة هوية رسمية للبطولة، وستُعرض طوال الحدث، سواء في المباريات المنقولة، أو فعاليات Boulevard Riyadh City، أو عبر الوسائط الرقمية على مدار سبعة أسابيع حماسية.

من وراء الموسيقى.. أسماء كبيرة وشغف أكبر

تم إنتاج الأغنية بواسطة Alex Karlssonو T.Ma، وهما معروفان بأعمالهما مع BTS، وATEEZ، و G.E.M.. وشارك Duckwrth في كتابة كلمات الراب، وأضاف أسلوبه الفريد المرتبط بثقافة الألعاب. لكل فنان خلفية قوية في عالم: esports على سبيل المثال، ظهرت أغنية «Start a Riot» لـ Duckwrth فيSpider-Verse، بينما أصبحت أغنية «RISE» لـ The Word Alive النشيد الرسمي لـ League of Legends في عام 2018، محققة أكثر من 300 مليون استماع.

آراء التنفيذيين حول النشيد

قال Mike McCabe، المدير التنفيذي للعمليات في EWCF: "بطولة Esports World Cup هي في جوهرها احتفال عالمي بالمجتمع. هنا تلتقي الموسيقى بالألعاب، لتشكل نغمة لصيف لا يُنسى".

وعلّق Telle Smith قائلاً: «الألعاب كانت دائمًا مهمة بالنسبة لي مثل الموسيقى. مشاركة هذه المنصة العالمية مع DINO وDuckwrth هو حلم تحقق».

وأضاف Ariel Horn المنتج التنفيذي فيEWCF: «منذ البداية، كان هدفنا بناء منصة تُكرّم ثقافة الألعاب بكافة أشكالها. كل فنان في هذه الأغنية يقدّم شيئًا شخصيًا يلامس اللاعبين حول العالم».

واختتمت Veranda Tantula المدير الإبداعي للموسيقى في المؤسسة: «الموسيقى لغة عالمية، تمامًا كـ esports عملنا بجد لصنع أغنية تعكس تنوع وروح هذا المجتمع».

مزيد من الموسيقى والمشاعر

تأتي الأغنية بعد إصدار «Ascension»، وهي قطعة موسيقية من مبادرة EWCF الواسعة لإنشاء هوية صوتية فريدة للبطولة. تم تسجيل هذا العمل في Abbey Road Studios من قبل WEI2وHollywood Scoring، وشارك فيه كل من AlessoوTina Guo، اللذين سيؤديان أيضًا في حفل الافتتاح.

عودة أكبر حدث للألعاب الإلكترونية

تعود بطولة Esports World Cup 2025 إلى الرياض من 7 يوليو إلى 24 أغسطس، موحدة اللاعبين والمعجبين من أكثر من 100 دولة. وبفضل التنسيق الجديد متعدد الألعاب، تحتفي البطولة بمهارات ومرونة اللاعبين المحترفين. سيشارك 2000 لاعب محترف من 200 نادٍ في 25 بطولة تغطي 24 لعبة، مع جائزة كبرى تتجاوز $70 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ esports.

معلومات التذاكر والبث

تذاكر حفل الافتتاح والبطولة متوفرة الآن عبر الموقع الرسمي: esportsworldcup.com

يمكنك متابعة Esports World Cup Foundation على LinkedIn لمزيد من التحديثات، ومشاهدة الفيلم الوثائقي الحصري Road to Triumph، من إخراج R.J. Cutler، والمتاح الآن على Prime Video.

يمكنكم الاستماع لأغنية «Til MyF ingers Bleed» على سبوتيفاي/ أبل/ أمازون أو شاهد الفيديو الخاص بالأغنية على يوتيوب Jonas Muaz - Special Projects Development Manager / International Relations Manager, Former Manager of IGN Middle East website