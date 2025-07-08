تم رسميًا إدراج أسطورة League of Legends، اللاعب Jian «Uzi» Zi-Hao، في Hall of Legends التابعة لـ RiotGames، ليُصبح ثاني لاعب فقط يحصل على هذا التكريم المرموق. وبالنسبة لي كمُتابع لمسيرة Uziمنذ بداياته، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بهذا التكريم المستحق.

لحظة فارقة لـ LPL

يمثل إدراج Jian «Uzi» Zi-Hao محطة تاريخية، فهو أول لاعب من LPLيحصل على هذا الشرف. والآن يقف إلى جانب Lee «Faker» Sang-hyeok، اللاعب الوحيد الآخر الذي أُدرج في Hall of Legends سويًا، يمثلان جيلًا من النجوم الذين ساهموا في تشكيل مشهد League of Legendsعلى المستوى العالمي.

اشتهر Uzi بمهارته الميكانيكية العالية وثباته الأسطوري، ويُعتبر منذ سنوات أحد أعظم الـ AD Carries في تاريخ اللعبة. أسلوب لعبه الانفجاري وشغفه الكبير ساهما في تعريف هذا الدور وإلهام العديد من اللاعبين والمشجعين حول العالم.

كيف تختار Riotالأساطير؟

أوضحت Riot Games أن عملية الاختيار تتم من خلال لجنة تصويت مستقلة مكوّنة من خبراء esports ومخضرمين من جميع المناطق. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار عدة عوامل:

• البطولات الإقليمية والدولية

• الإنجازات الخاصة بالدور الذي يلعبه

• التأثير الإحصائي

• التأثير على المشهد التنافسي

وبهذا الوصف، من الواضح لماذا برز Uzi فقد ترك مزيجه من المهارة والتفاني أثرًا دائمًا، ليس فقط في LPL، بل على مستوى الساحة التنافسية بأكملها.

مسيرة Uzi: من موهبة ناشئة إلى أيقونة

بدأ Uzi مسيرته الاحترافية في سن الـ 15 فقط، وسرعان ما أصبح رمزًا لفريق Royal Never Give Up، فاز بعدة بطولات محلية وبلغ نهائي بطولة العالم في 2013 و2014 وعلى الرغم من أنه لم يحقق لقب Worlds، إلا أن تأثيره ظل مستمرًا.

بلغ ذروة هيمنته في عام 2018 عندما فاز فريق RNGبكل من LPL Spring وSummer Splits، إلى جانب تحقيق لقب Mid-Season Invitational، وهو اللقب الدولي الوحيد في مسيرته. في نفس العام، مثّل الصين في Jakarta Asian Games، حيث حصل على الميدالية الذهبية ضمن حدث esports.

إنجازات قياسية

خلال مسيرته، حقق Uzi أرقامًا يصعب مطابقتها. حصل على 8 Pentakills، من ضمنها 3 باستخدام بطله المفضلVayne، كما أصبح أول لاعب في تاريخ LPL يتجاوز 2,500 kill، مما يرسخ مكانته كأسطورة حقيقية في الـBotLane.

احتفال بالإرث

ضمن احتفالية Riot السنوية لـ Hall of Legends وبالتعاون مع Mercedes-Benz، سيحصل Uzi على:

• لوحة فنية مخصصة لتكريم مسيرته.

• سيارة Mercedes-Benz G-Classبتقنية EQ Technology مخصصة له.

وعلاوة على ذلك، تُجسّد هذه الهدايا شكلًا من أشكال التقدير العميق لمساهمات Uzi الكبيرة في تطوير اللعبة، فضلاً عن تأثيره الإيجابي في مجتمع esportsالعالمي.

السنوات الأخيرة والوداع

رغم أن Uzi أعلن اعتزاله في 2020، عاد لفترات قصيرة مع Bilibili Gaming و EDward Gaming قبل أن يبتعد نهائيًا في 2023 عودته، وإن كانت قصيرة، أعادت للجمهور لمحات من عبقريته داخل اللعبة.

والآن، ومع إدراج اسمه في Hall of Legends، أصبح إرث Uzi خالدًا بالفعل.