بدأت الحكومة البريطانية رسميًا في التوظيف لمنصب Head of Video Games and Esports، في خطوة تعكس التزامًا جادًا بدعم قطاع الألعاب المتنامي.

دور استراتيجي بتأثير مباشر على الصناعة

نشرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية (DCMS) هذا الإعلان، حيث وصفت المنصب بأنه دور قيادي يركز على دعم نمو وتوسّع قطاعي ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية في المملكة المتحدة.

وجاء في الإعلان على البوابة الرسمية للوظائف الحكومية في المملكة المتحدة:

«نحن نبحث عن شخصية قيادية مميزة لشغل منصب Head of Video Games and Esports يعمل الفريق في قطاعات سريعة النمو ومليئة بالابتكار، ويطور سياسات تتعلق بقضايا مهمة تؤثر على نمو وتنافسية صناعة الألعاب في المملكة المتحدة، وكذلك تأثير الألعاب على المجتمع.»

بصراحة، أرى أن هذه خطوة مثيرة لكل من يهتم بمستقبل الألعاب في بريطانيا.

دعم حكومي متزايد لقطاع الألعاب

يعكس هذا الإعلان مدى تصاعد اهتمام الحكومة البريطانية بصناعة ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية. لا يزال نظام Video Games Tax Relief قائمًا بموجب قوانين الضرائب البريطانية، مع آخر تحديث صدر في 21 مايو 2025.

الرياضات الإلكترونية تكتسب الزخم في بريطانيا

ورغم أن الرياضات الإلكترونية لم تُصنّف رسميًا كرياضة بعد، إلا أن شخصيات حكومية بارزة بدأت تُظهر اهتمامًا واضحًا. فقد صرّح عمدة لندن Sadiq Khan مؤخرًا أن Queen Elizabeth Olympic Park يعد مركزًا عالميًا للابتكار في مجال الرياضات الإلكترونية.

وقد استضافت بريطانيا عددًا متزايدًا من بطولات الرياضات الإلكترونية البارزة في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت British Forces Broadcasting Service هذا العام دوريًا للرياضات الإلكترونية مخصصًا للقوات المسلحة البريطانية.

دور يعكس توجهًا عالميًا أكبر

ومع تحوّل ألعاب الفيديو إلى جزء أساسي من الترفيه العالمي والثقافة الرقمية الحديثة، فإن هذا الدور الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) يبدو، من ناحية التطور المؤسسي، خطوة منطقية نحو دعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة المتحدة. لذلك، لو كنت مؤهلًا، لكنت بالتأكيد فكرت بجدية في التقديم على هذا المنصب الواعد.