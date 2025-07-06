حجز فريق Talon Esportsمقعده رسميًا في بطولة Dota 2 ضمن Esports World Cup 2025، والتي تبلغ قيمة جوائزها 3 مليون دولار 11,250,000 ريال سعودي. وجاء تأهلهم بعد أداء قوي حققوا فيه مركزًا ضمن الأربعة الأوائل في DreamLeague Season 26، ما رفعهم إلى قائمة Top 8 في ترتيب ESL Pro Tour (EPT).

أداء مهيمن في DreamLeague Season 26

بدأ فريق Talonمشواره بقوة، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة B خلال مرحلة المجموعات الأولى، متفوقًا على فرق نخبة مثل Gaimin GladiatorsوTeam Falcons.

وفي المرحلة الثانية، واصلوا تألقهم. حقق Talon انتصارات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات ضد كل من BetBoom Team وYakultBrothers وGaimin Gladiators وNigma Galaxy ورغم خسارتهم أمام PARIVISION وAurora Gaming، إلا أن النتائج كانت كافية لبلوغ الأدوار الإقصائية.

هذا الأداء منحهم نقاط EPT مهمة، ما دفعهم إلى المركز السابع في الترتيب. وبصراحة، شعرت فعلًا بالطاقة التي قدّمها الفريق هذا الموسم - كانت مذهلة!

Talon ينضم إلى النخبة في الرياض

بدخولهم ضمن Top 8في ترتيب EPT، ينضم Talonإلى عمالقة مثل PARIVISION وTeam SpiritوTeam LiquidوTundra Esportsوغيرهم. كما تأهل فريقان إضافيان: Gaimin Gladiators بصفته حامل اللقب، وXtreme Gaming عبر دوري أبطال آسيا.

عودة مظفرة لـ 23 savage



يمكن أن يُعزى الانتعاش الأخير لفريق Talonإلى عودة الأسطورة التايلاندية في مركز الـ Nuengnara "23savage" Teeramahanon فقد عاد إلى Talon بتاريخ 10 مايو بعد فترة غير موفقة مع فريق OG.

وقد أعادت عودته لمّ الشمل مع لاعب الـ Rafli Fathur "Mikoto" Rahman معًا، قادا Talon لتحقيق مراكز ضمن Top 3 في كل منLima Major وRiyadh Masters 2023

تشكيلة نارية جديدة تظهر على الساحة

يضم Talon الآن كلًا من:

• 23savage

• Mikoto

• النجمين الصاعدين Chung "Ws`" Wei Shenو Tri "Jhocam" Kuncoro

• القائد المخضرمCarlo "KuKu" Palad

يبدو الفريق في أفضل حالاته حاليًا. الانسجام بين اللاعبين عاد - ويظهر بوضوح في طريقة لعبهم.

وبصراحة، كنت أنتظر هذه اللحظة التي يتكامل فيها هذا الفريق. وها قد حدثت أخيرًا.

الطريق مستمر: الأدوار الإقصائية وما بعدها

رغم أنهم تجاوزوا التوقعات بالفعل، لم ينته مشوار Talon بعد. تُختتم Playoffs من DreamLeague Season 26 في 1 يونيو ويستعد Talon لمواجهة نخبة من الفرق مثل PARIVISION وBetBoom وGaimin Gladiators وAurora Gaming.

ومع تأكيد تأهلهم لكأس العالم، يمكنهم دخول المباريات النهائية بثقة وهدوء أكبر.

Esports World Cup2025: ماذا نتوقع؟

تنطلق بطولة Dota 2 Esports World Cup في 8 يوليو وتستمر حتى 19 يوليو في Boulevard Riyadh City بالمملكة العربية السعودية. ستتنافس 16من أفضل الفرق في العالم مباشرة، وسينال الفائز الحصة الأكبر من جائزة قدرها 3 مليون دولار (11,250,000ريال سعودي)

وقد أثبت فريق Talon Esports بالفعل أنه من بين الأفضل. والآن، بعد كل هذه التحسينات والتطورات في عالم ألعاب الفيديو، حان الوقت لمعرفة إلى أي مدى يمكن للفريق الوصول في رحلتهم.